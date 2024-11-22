Çorumlu yapımcı-yönetmen ve oyuncu Murat Kuşcu’nun sinema filmi “Çam Yarması 2”nin Çorum özel gösterimi, 1 Aralık 2024 Pazar günü saat 19.00’da Çorum Devlet Tiyatrosu’nda yapılacak.

Gazetemizi ziyaret eden Murat Kuşçu, gala gecesinin sunumunu, ünlü oyuncu-sunucu Mülayim ile Bülent Özkömürcü’nün üstlendiğini söyledi.

GÜLLÜ ÇORUM’A GELECEK

Geceye filmin oyuncuları ile bazı ünlülerin de katılacağını aktaran Murat Kuçcu, Çorum’a gelecek olan ünlü isimlerden birisinin de Kurtlar Vadisi’nin unutulmaz oyuncularından Güllü karakterini canlandıran Erhan Ufak olduğunu söyledi.

6 ARALIK’TA VİZYONA GİRİYOR

6 Aralık’ta yalnızca sinemalarda gösterime girecek olan “Çam Yarması 2”de baş rolleri Tevfik İnceoğlu, Murat Kuşcu ve Mehmet Bulut paylaşıyor.