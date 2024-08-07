Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde makinede yıkanan çamaşırları boşalttığı sırada elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.

ANNESİNİN DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRÜNCE YARDIM ETMEYE ÇALIŞTI

Arifağa Mahallesi'nde çamaşır makinesindeki ıslak çamaşırları boşaltan Saime Topçu, bu sırada kaçak elektrik akımına kapıldı.

Annesinin yere düştüğünü gören kızı, müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince Kaynarca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürülerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.