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Evsiz olduğu öğrenilen adam, dinlenmek için oturduğu cami bahçesindeki bankta son nefesini verdi.

Olay, sabah saat 09.30 sıralarında Antalya Çağlayan Mahallesi 2033 Sokak üzerinde bulunan Hacı İbrahim Ateş Camii bahçesinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; Ramazan Sarıoğlu (62) 30 dakika önce geldiği cami bahçesinde bir süre gezdikten sonra dinlenmek için banka oturdu. Bu sırada fenalaşan Sarıoğlu, bir anda yere yığıldı.

Yaşlı adamı hareketsiz olarak bulan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede şahsın evsiz olduğu öğrenildi. (İHA)