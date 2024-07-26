Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Müftülüğü tarafından düzenlenen ‘Kuran Kursları’ spor etkinlikleri Dart ile devam etti.

Atatürk Spor Salonu’nda yapılan Cami Çocukları Dart turnuvasında küçükler ve yıldızlar kategorilerinde 44 sporcu mücadele etti.

Yapılan müsabakalar sonunda yıldız kızlarda Zeynep Karaaslan birinci Melis Çalmaz ikinci Duru Taşcı üçüncü Ayşe Zümra ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu.

Yıldız erkeklerde Alper Kalabaş birinci Ömer Faruk Uysal ikinci Mert Şahin üçüncü Taha Mehmet Semerci ise dördüncü oldu.

Küçük kızlarda Damla Karaaslan birinci olurken Zeynep İdil Uysal ikinci Hatice Mina Akbal üçüncü Ayşe Mina Özbek ise dördüncülük ödülünü aldı.

Küçük erkeklerde ise Yusuf Eymen Yılmaz birinci olurken Berat Emir Çınar ikinci Artun İlbey Özkeser üçüncü Ahmet Eymen Akaydın ise dördüncülük ödülünün sahibi oldular.

Müsabakaların başlamasını Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar yaptığı atış ile başlatırken ödül törenine ise İl Müftülüğü Şube Müdürü Ali Şen ve İl Müftü Yardımcısı Adem Aygül dereceye girenlerin ödüllerini verdiler.