Kuran Kursları arası futbol turnuvasında kupalar bugün oynanacak iki final ile sona erecek.

Yıldızlar ve Küçükler kategorilerinde düzenlenen turnuvada eleme maçları sonunda finalistler belli olmuştu.

İtfaiye sahasında bugün saat 15’de oynanacak ilk maçlarda küçükler ve yıldızlar kategorilerinde iki sahada aynı anda üçüncülük ve dördüncülük maçları oynanacak.

Yıldızlar kategorisinde Hazreti İbrahim Cami ile Fatih Sultan Mehmet Camii takımları üçüncülük dördüncülük maçı oynayacaklar.

Bu maçın ardından aynı sahada saat 15’de ise Emre Camii ile Esnaf Evleri Camii takımları final maçında karşılaşacaklar.

Küçükler kategorisinde ise saat 15’de oynanacak üçüncülük dördüncülük maçında Diyanet Gençlik Merkezi ile Bedir Camii karşılaşırken saat 16’da ise Hicret Cami ile Toki Hz. Ebubekir Cami takımları finalde karşılaşacak.

İki final maçının ardından düzenlenecek törende iki kategoride dereceye girenlere kupaları protokol üyeleri tarafından verilecek.