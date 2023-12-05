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‘Kuran’ımı okuyorum sporumu yapıyorum’ projesi kapsamında düzenlenen Camiler arası futbol turnuvasında kuralar çekildi.

Çorum Valiliği himayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından organize edilen proje doğrultusunda düzenlenen futbol turnuvasında kuralar dün çekildi. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu toplantı salonunda yapılan kura çekimine ASKF Başkanı Ferhat Arıcı, İl Müftü Yardımcısı Fatih Kaya, Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, İl Vaizi Kemal Demirden ve cami hocaları katıldı.

Teknik Toplantıda turnuva şartları belirlendi ve ardından gruplar için kura çekimi yapıldı. Sekiz takımın mücadele edeceği turnuvada çekilen kura sonucunda A grubunda Diyanet Gençlik Merkezi, Fatih Sultan Mehmet Camii, Orhan Gazi Cami ve Buhara Cami, B grubunda ise Mimar Sinan, Hicret, Selimiye ve Hıdırlık Kuran Kursu takımları yer aldı.

Grup maçları ile başlayacak turnuva final maçı ile sona erecek. Turnuvanın önümüzdeki hafta içinde başlaması planlanıyor.