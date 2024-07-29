Yaz Kuran Kursları arası camiler futbol turnuvası yıldızlar futbolda finalistler bugün belli oluyor.

12 takımın mücadele ettiği turnuvada eleme maçlarını kazanan dört takım bugün finale yükselmek için karşılaşacaklar.

İtfaiye sahasında bugün saat 16’da oynanacak ilk yarı final maçında çeyrek final maçlarını kazanan Hz. İbrahim Camii ile Emre Camii takımları ilk finalisti belirlemek için karşılaşacak.

Bu maçın ardından ise saat 17’de ise Fatih Sultan Mehmet Camii ile Esnaf Evleri Camii ikinci yarı finalist olmak için mücadele edecekler.

Bu maçları kazanan takımlar 31 Temmuz çarşamba günü şampiyonluk kaybeden takımlar ise üçüncülük dördüncülük maçında karşılaşacaklar.