Sivas’ta devam eden Okullu Yıldızlar Voleybol Türkiye finallerinde mücadele eden Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu’nu Caner Yıldırım hoca yalnız bırakmadı.

İlimizde uzun süre görev yapan ve klasman hakemi olarak düdük çalan Caner Yıldırım önceki yıl tayini Erzincan’a çıktı.

Klasman hakemi olarak bu ilde görevini sürdüren Caner Yıldırım Merkez Hakem Kurulu tarafından Sivas’ta yapılan Türkiye finallerinde görevlendirildi.

Caner Yıldırım Türkiye finallerinde mücadele eden Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu’nun dünki maçının ardından galibiyetlerinden dolayı tebrik etti.

Yıldırım aynı zamanda antrenörleri ile hasret gidererek başarılar diledi.