Mimar Sinanspor’un grubunda şampiyonluk hedefi ile sezona başlayan Çankırıspor’da Teknik Direktör Çetin Demir ile yollar ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon Yozgatspor’da şampiyonluk yaşayan tecrübeli teknik adam Çetin Demir bu sezon başında Çankırıspor FK ile anlaştı.

Sezona iyi başlangıç yapan mavi beyazlı takım son iki maçta aldığı mağlubiyetlerin ardından Çankırı FK Çetin Demir ile yolları ayırma kararı aldı.

Kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Çetin Demir’e katkılarından dolayı teşekkür edildi ve bundan sonraki kariyerinde başarılar dileğinde bulunuldu.