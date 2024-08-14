Çorum'un Kargı ilçesinde kamp yaparken kaybolan 75 yaşındaki F. E. nin yapılan arama çalışmaları sonucunda cansız bedenine ulaşıldı.
Gökçedoğan köyü Boyabat Barajı yakınlarında arkadaşlarıyla kamp yapan Fethi Ertürk'ün (75) kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilmişti.
Kayıp ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına jandarma ekiplerinin yanı sıra, AFAD 3 kurtarma aracı, 3 kişilik dalış ekibi ve 5 arama kurtarma personeliyle birlikte AFAD gönüllüleri destek verdi.
AFAD'dan yapılan açıklamada, F. E.'nin cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.
Editör: Fatih Akbaş