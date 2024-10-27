İstanbul Küçükçekmece'de 4 katlı binanın çatısında çıktı.

İddiaya göre, 4 katlı binanın çatı katında bina sakini vatandaşlar mangal yaptı.

Bina sakinleri olay yerinden ayrıldıktan bir saat sonra çatıdan dumanlar yüklemeye başladı.

Çatının alev alev yandığını görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Ölen ya da yaralanan yok

Mangal sebebiyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Yangında ölen ya da yaralanan kimse olmadı.