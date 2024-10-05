Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı(ÇEKVA) Sanat Dostları Ekim ayı toplantısı Çorumlu Obası’nda gerçekleştirildi.

Sanata ve kültüre gönül verenlerin katıldığı toplantının sunumunu şair ve yazar İbrahim Gösterir yaptı.

Toplantıya Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Yardımcısı Turhan Candan ve ÇEKVA bursiyerlerinden Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Eray Çetinkaya da katıldı.

Sanat dostlarının 26’ncı kez bir araya geldiğini belirten Ahmet Güngör, programın umduğundan da güzel geçtiğini söyledi.

GÜNGÖR: 26 YILDA 20 BİN ÇORUMLU ÖĞRENCİYE BURS VERDİK

ÇEKVA hakkında da bilgi veren Gülgör, 26 senede 161 defa ve 26 çeşit kurs verdiklerini, 2 bin 508 kursiyerin sertifika aldığını ve 20 bin Çorumlu öğrenciye burs verdikleri ifade ederek, “26 yıldır devam eden toplantılarımıza her ayın ilk cumartesi günü herkes katılabilir. Aidat ve üye kaydı yoktur. Tamamen gönül bağı ile bir araya geliyoruz. Bizi buraya davet eden Sayın Belediye Başkanımız Halil İbrahim AŞGIN’a, Yardımcısı ve Kültür Müdürü Turhan Candan’a, Eray Çetinkaya kardeşimize ÇEKVA ve Sanat Dostları adına teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıda söz alan Başkan Aşgın da Belediye’nin kültür ve sanat alanında yaptığı hizmetlerden bahsederek, Çorum’a dair kitap yazan şair ve yazarların eserlerini ücretsiz bastıklarını ve üç tane süreli Edebiyat dergisi çıkardıklarını kaydetti.