Çorum Eğitim ve Kültür Vakfı(ÇEKVA) gazetemizi ziyaret etti.

Eski Vali ÇEKVA Başkanı İrfan Balkanlıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri geçmiş dönem Bağcılar Belediye Başkanı ve İstanbul Milletvekili Feyzullah Kıyıklık, Hüseyin Kapusuz, Şerif Akdana, Recep Akça, Tuğba Ulusoy ve Sabit Velidedeoğlu’ndan oluşan heyet gazetemizi ziyaret ederek Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüştü.

Ziyarette ÇEKVA Başkanı İrfan Balkanlıoğlu, vakfın çalışmaları hakkında Yalçın’a bilgi verdi.

Yalçın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ÇEKVA heyetine teşekkür etti.