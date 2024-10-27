Poşetin üzerinde vücut sıvısı örneğinin bulunmadığı, iç kısmından alınan kan örneğinin ise insana ait olmadığı kaydedildi.

İstanbul'da 2009 yılında Münevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu'nun fethi kabir işlemi sırasında mezarında bir poşet bulunmuştu.

İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı'nda poşete yönelik inceleme tamamlandı.

Hazırlanan raporda, düğümlenen poşetin iç kısmından alınan kan örneğinin insan kanı olmadığı kaydedildi. Ayrıca naylon poşetin üzerinde vücut sıvısı örneğinin bulunmadığı belirtildi.

Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'nda incelenmişti. Kemiklerden alınan DNA ile Garipoğlu'nun anne ve babasından alınan DNA'nın uyumlu olduğu vurgulanmıştı.