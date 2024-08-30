İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ın oğlu AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi Av. Melikşah Çağlar, Buse Başpınar ile hayatını birleştirdi.

Hacı Murat-Şerife Başpınar çiftinin kızı Buse, Cemil-Arzu Çağlar çiftinin kızı Melikşah ile dünya evine girdi.

Dün akşam Tokat’ta bir düğün salonunda gerçekleşen düğün törenine Çorum Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Av. Mustafa Arslan Tokat Milletvekili, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Hüseyin Şahin, Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman, Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın, AK Parti yönetimi, Çağlar ve Başpınar aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Genç çiftin nikahını Tokat Belediyesi Evlendirme Memuru kıyarken, şahitliklerini ise protokol üyeleri yaptı.

Hakimiyet, Buse-Melikşah çiftini kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.