Bir süre önce İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Cemil Çağlar, göreve başlar başlamaz okulları gezerek yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarını inceledi.

İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen ve Şube Müdürü Arslan Arslan ile birlikte, Fuat Sezgin İmam Hatip Ortaokulu, Türkiyem İlkokulu ve Merkez Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Okullarda 2024-2025 eğitim-öğretim yılı hazırlıklarını yerinde inceleyen ve çalışmalar hakkında bilgi alan Cemil Çağlar, öğrencilerin sağlıklı, huzurlu ve güvenli ortamlarda eğitim görmesinin en önemli öncelikleri olduğunu belirterek, “2 Eylül'de birinci sınıf öğrencilerimizin uyum haftası kapsamında okula başlayacak olması ile birlikte tüm hazırlıklarımız bu zamana kadar tamamlanmış olacaktır” dedi.