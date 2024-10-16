İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Şube Müdürü Hacı Hüseyin Asar ile birlikte okullarda açılan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarını ziyaret etti.

Suheybi Rumi İmam Hatip Ortaokulu, Mustafa Kemal Ortaokulu, Prof. Dr. Necmettin Erbakan İmam Hatip Ortaokulu, Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Mustafa Avcu İmam Hatip Ortaokulu, Buharaevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Atatürk Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Anadolu Lisesi ile Çorum Belediyesi Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi.

Çağlar, Destekleme ve Yetiştirme Kursları başta olmak üzere okulda yürütülen faaliyetlere dair bilgiler alarak öğrencilere çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.