İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Şube Müdürü Ömer Özdemir ile birlikte Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kurslarda kursiyerler, usta öğretici ve öğretmenler ile bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sadık Efe’den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kursiyerler ile sohbet eden Cemil Çağlar, “İnsan hayat boyu öğrenmeye devam eder. Yaş kaç olursa olsun bu süreç sağlıklı bir şekilde devam etmek zorunda. 7’den 70’e halk eğitimi merkezlerimizde, tüm vatandaşlarımızın yararlanacağı birçok kurslar mevcut. İnsanlarımızın buralardan en güzel şekilde istifade ettiklerini görmek, bizim yegâne şuurumuzdur” açıklamasında bulunarak, kursiyerlere çalışmalarında başarılar diledi.