Ordu'da cenazeye gitmek için araçlarıyla yola çıkan ve bir süredir kendilerinden haber alınamayan çiftin cansız bedenleri, ırmağa devrilen otomobilde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ünye ilçesinden Kumru ilçesindeki bir cenazeye gitmek için otomobilleriyle yola çıkan 57 yaşındaki Alaattin ve 56 yaşındaki Nuray B. çiftinden haber alamayan yakınları durumu polis ve jandarma ekiplerine haber verdi.

CENAZEYE GİDEN ÇİFT, TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzere çalışma başlatan ekipler aracın Kumru ilçesine bağlı Pösküden mevkiinde Elekçi Irmağı'na devrildiğini belirledi. Ekiplerce iş makinesi yardımıyla sudan çıkarılan otomobilde çiftin cesetleri bulundu.