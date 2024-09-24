S.S Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Çerikci, bazı oda başkanları ile birlikte Ankara'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Çerikci'ye ziyaretleri sırasında Şoförler Odası Başkanı Tahsin Şahin ve Yönetim Kurulu Üyeleri Sezgin Karaman, Eyyüb Yağlı,Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Çilingirler Odası Başkanı Hasan İlhan, S.S Hitit Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim kurulu üyesi Halil Yılmaz ve bazı oda başkanları eşlik etti.

Heyet ilk önce Milliyetçi Hareket Partisi Çorum Milletvekili ve MHP Genel Sekreter Yardımcısı Vahit Kayrıcı'yı TBMM'deki makamında ziyaret etti.

MHP Genel Sekreteri seçilen Vahit Kayrıcı'ya, hayırlı olsun dileklerini iletiler.

Esnafın sorunlarının ve isteklerinin ele alındığı ziyarette Milletvekili Kayrıcı, esnafların istek ve taleplerinin karşılanması için partisinin gerekli çalışmaları yaptığını söyledi.

Meclis ziyaretinden sonra Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezine geçen heyet burada da çeşitli temaslarda bulundu.

Sonra olarak heyet Tarım ve Orman Bakanlığı Kırsal Kalkınma ve Kredilendirme Daire Başkanı Alper Bilan'ı ziyarette bulundular.

Çerikci ve oda başkanları Milletvekili Kayrıcı ve Alper Bilan'a çeşitli tablo hediye ettiler

Çerikci, Milletvekili Vahit Kayrıcı'ya ve Alper Bilan'a misafirperverlikleri için teşekkür etti.