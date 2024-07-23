Geçtiğimiz Haziran ayında yapılan genel kurul toplantısında Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İş Adamları Dayanışma Derneği(ÇESİAD) başkanı seçilen Mehmet Ünal, ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

Görev dağılımının yapıldığı toplantıda, gelecek dönem planlamaları yapılarak, ÇESİAD’ın bundan sonrada İstanbul ve Çorum arasında köprü olmaya ve İstanbul’da üniversite okuyan Çorumlu öğrencilere tüm güçleriyle maddi manevi destek olmaya devam edileceği mesajı verildi.

‘BURS MÜRACATLARIMIZ YAKIN ZAMANDA BAŞLIYOR’

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan ÇESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ünal, yeni dönem çalışmalarının ziyaretlerine önümüzdeki günlerde başlayacaklarını belirterek, “Yakın zamanda burs müracaatlarımızı açacağız. Öğrencilerimiz web sitemiz üzerinden başvurularını yakın zamanda yapmaya başlayacaklar. Başvuru tarihini yine basın ve sosyal medya hesaplarımızdan duyuracağız.

Amacımız her dönem olduğu gibi ÇESİAD’ın çocuklarımıza gençlerimize İstanbul ve Ankara’da vermiş olduğu destekleri daha yukarılara çıkarmak. Sadece burs vermekle kalmayıp sosyal etkinlikler ve geleneksel hale getirdiğimiz tüm öğrenci bürokrat ve siyasetçilerimizin katıldığı ÇESİAD ailesinin kahvaltı ve yemek programları, iftar programları, piknik programları ile daha geliştirmek devam ettirmektir” dedi.