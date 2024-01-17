Çorumlu Eğitimci Sanayici ve İşadamları Dayanışma Derneği (ÇESİAD) geleneksel kahvaltılarına devam ediyor. ÇESİAD 2024 yılının ilk kahvaltı programını Sabancı Öğretmenevinde gerçekleştirdi.

Programa Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Osman Dinç, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı hemşehrimiz Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, ÇESİAD yönetim kurulu üyeleri, mezunlar ve bursiyer öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan ÇESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Neslihan Yurtdagül, kısa zamanda çok güzel projeler yapacaklarını, her yıl olduğu gibi yeni yılda da ÇESİAD dinamiğinin artarak devam edeceğini belirtti.

Doğum günü olan bursiyer öğrenciler için yapılan kutlamanın ardından konuşan Zeytinburnu Belediye Başkan Yardımcısı hemşehrimiz Osman Dinç, "Burada hemşehrilerimle buluşmaktan ve genç kardeşlerimle bir arada olmaktan çok mutluyum. Sizin gibi genç kardeşlerimle etkileşim içinde olmak benim için çok değerli. Önümüzdeki programları sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

Mezun öğrencilerden Avukat Said Çeşitcioğlu mezunlar adına konuşma yaptı. Programda ÇESİAD Onursal Başkanı İbrahim Sezikli'ye katkı ve emeklerinden dolayı plaket takdim edildi.