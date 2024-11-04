İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı. Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz başkanlığında İŞKUR Hizmet Binasında yapılan toplantıda

Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün (İŞKUR) çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılarak, Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait çeşitli okullarda alan/dal açılması ve kapatılması ile ilgili talepleri değerlendirilerek karara bağlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile meslek lisesi mezunu gençlerin mezun olduğu alanlarda İŞKUR tarafından düzenlenecek işbaşı eğitim programlarına katılması halinde günlük cep harçlıkları tutarı yüzde 30 oranında (850,09 TL) artırımlı ödenmesine dair kararın işverenlere ve meslek liseleri son sınıf öğrencileri ile mezunlarına duyurulmasına dair karar alındı.

İŞKUR İl Müdürlüğü ile Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanlığı (ÇESOB) arasında, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odası bünyesinde İŞKUR hizmetlerinin sunumuna ilişkin “İŞKUR Hizmet Noktası” kurulmasına yönelik iş birliği protokolü, İŞKUR Müdürü Levent Tuzcu ve Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Recep Gür tarafından imzalandı.

Toplantıya Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Recep Gür, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.