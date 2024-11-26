Avrupa KOBİ Haftası etkinlikleri kapsamında KOSGEB Çorum Müdürlüğü ve ÇESOB iş birliğinde bilgilendirme toplantısı yapıldı.

ÇESOB Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programda KOSGEB tarafından sunulan güncel destekler ve hibe programları detaylı bir şekilde katılımcılara anlatıldı.

Girişimci adaylarının KOSGEB Girişimcilik Desteklerinden, işletme sahiplerinin ise sunulan fırsatlardan faydalanmasını sağlamak için yapılan bilgilendirmede, girişimcilerin ve işletmelerin desteklerden nasıl faydalanabileceklerine dair merak ettikleri tüm konular ele alındı ve katılımcıların desteklerden nasıl faydalanabileceğinden bahsedildi.