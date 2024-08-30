Karadağ, kendilerine güvenlik tehdidi olduğunu gerekçe göstererek Camgöz çetesi lideri Binali Camgöz'ü Türkiye'ye gönderdi. 8 Eylül 2022'de motosiklet çetesi tarafından işlenen Sırp suç örgütü lideri Jovan Vukotiç'in öldürülmesinde de Camgözlerin adı geçiyordu. Camgöz Gürcistan'ın ardından kaçtığı Karadağ'da iki sene önce yakalanmıştı.

KARADAĞ CAMGÖZ'Ü RİSKLİ BULDU

Binali Camgöz, Karadağ makamları tarafından Türkiye’ye gönderildi. Karadağ Adalet Bakanı Bojan Bozovic, düzenlediği basın toplantısında Camgöz grubunun kendileri için de güvenlik riski oluşturduğunu söyledi. Türk vatandaşı Binali Camgöz’ün yoğun güvenlik önlemleri altında Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı.

Karadağ'da düzenlenen Ulusal Güvenlik Kurulu toplantısında Binali Camgöz’ün Karadağ için bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğu konusunun görüşüldüğü açıklandı. Karadağ polisinin Suçla Mücadele Dairesi Başkanı Lazar Scepanovic 40 polis memuru eşliğinde 19.15'te gönderildiğini belirtti.

CAMGÖZ GÜRCİSTAN'DAN SONRA BALKANLARA GEÇTİ

İade sürecinde yüksek güvenlik önlemleri alındığını bildiren Scepanovic, “Bu şahıs aleyhinde İnterpol tarafından ağır suçlar nedeniyle kırmızı bülten çıkarılmıştı. Karadağ ve Türkiye polisinin kayıtlarına göre yüksek riskli bir kişi olarak değerlendiriliyor. Kendisi, Türkiye’de faaliyet gösteren bir organize suç örgütünün lideri ve Karadağ’daki organize suç gruplarıyla işbirliği ağı kurmuş bir şahıs” dedi.

Türkiye’de aralarında yaralama, yağma, işyerine zarar verme ve cinayetin de yer aldığı birçok suçtan aranan Binali Camgöz, yasa dışı yollarla Gürcistan’a kaçmış ve burada çıkardığı sahte kimlikle Balkanlara geçmişti. Türk İnterpol'ünün hakkında kırmızı bülten çıkardığı Camgöz, 2022 yılı temmuz ayında Karadağ’da yakalanmıştı.

Türkiye’nin hapsedilmesini ve iadesini talep ettiği Camgöz’ün iadesi, Karadağ yargısı tarafından 2023 yılı nisan ayında onaylanmıştı.