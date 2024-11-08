Amedspor’un yeni teknik direktörü Servet Çetin, taraftarlara açıklamalarda bulundu.

Çetin, “Buraya gelmemde sebep olan şehrin ileri gelen yöneticileri olsun, özellikle onlarla tanıştıktan sonra buraya gelmemde büyük etken oldular. Takıma olan destekleri beni etkiledi ve buraya gelme kararı aldım. Takım hakkında da bilgim var ama özellikle son maçta oynamış oldukları maçta biraz performans düşüklüğü vardı. Biraz bizi tedirgin etse de takımdaki futbolcuların kaliteli oyuncular olduğunu ve yetenekli futbolcuların olduğunu biliyorum. Bizim buradaki ilk amacımız devre arasına kadar maksimum puanı toplayıp devre arasında gerekenleri yapıp Amedspor’u istediği yere getirmek.

GELMEMDEKİ EN BÜYÜK SEBEP CAMİANIN OLMASI!

Tabi bunlar sözle de olmuyor, bir şeyleri göstermemiz gerekiyor. Bizim de işimiz bu, çalışacağız. Takımı bir seviyeye getirmek için çabalayacağız. Zor bir görev aldık ama üstesinden gelmesini de başaracağız inşallah. Buraya gelmemde en büyük sebeplerden birisi de büyük bir camianın olması. Taraftar kitlesinin çok yüksek olması ve takımına destek çıkan bir taraftar kitlesinin olması beni cezbeden bir diğer durum oldu.

Nasip olursa stadımız da açılıyor. İlk maçımızı da burada oynayacağız. Taraftarımızın da büyük bir ilgi göstereceğini düşünüyorum. Tabi şunu tekrar söylüyorum biraz sabırlı olsunlar. Bulunduğumuz konumdan çıkacağız.

9 KİŞİLİK BİR EKİPLE GELDİK!

Dediğim gibi biz buraya kalabalık bir ekip geldik. Benimle beraber 9 kişi geldik buraya. Hepsi uzmanlık alanlarında yeterli deneyime sahip. Altyapıdan da yönetimle görüştükten sonra kulüp içerisinden bir hocamızı teknik ekibimize ekleyeceğiz. Güçlü bir ekiple geldik ama zor bir süreç. Bizim oyun anlayışımız farklı. Özellikle bu Keçiörengücü maçı sonrası bizim için önemli çünkü Milli maç arasına gireceğiz. Amedspor’un en büyük gücü taraftarımız. Biz de netice alabilirsek çok çok büyük bir ekip olabileceğiz.

Cumartesi oynayacağımız maç hepimiz için önemli. Güzel bir sonuçla maçı tamamlayabilirsek önümüzün açık olduğunu düşünüyorum. Bütün Amedspor taraftarını stada bizi desteklemeye bekliyorum” dedi.