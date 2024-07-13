27. Orta Kuşak Futbol Turnuvasında bugün ve yarın oynanacak çeyrek final maçlarını yönetecek hakemler açıklardı.

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İl Hakem Komitesinden yapılan açıklamaya haftanın maçları ve yönetecek hakemler şöyle:

Saylan Çelik- Çopraşıklı Deli Kadirspor: Serhak Doğan, Uğur Koçak, Fatih Koçak. Beyaz Saray Düğün Salonları- Murt Elettrik: Abdullah Enes Gökgüney, Uğur Koçak, Fatih Koçak.

Şirinler Grup Alacaspor- Eser İnşaat: İsmail Sırma, Erdal Uncuer, Emrecan Arslan. Şah Yapı- Es Bilişim: Ömür Soytemiz, Emrecan Arslan, Erdal Uncuer.

Editör: Fatih Battar