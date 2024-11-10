Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Adem Yavuz Mahallesi 2301 Sokak'ta ikamet eden kadın eşi tarafından öldürüldü. Üç katlı binanın bodrum katındaki evine cezaevinden izinli gelen mahkum eş n Y.S., 10 yıllık eşini boğdu.

Üç çocuk sahibi Esma Söğütçü, uyuşturucu sebebiyle tutuklu bulunan ve üç gün önce izinli olarak cezaevinden çıkan Y.S tarafından uykusunda boğularak öldürüldü.

POLİS EKİPLERİ YAKALADI

Evden kaçan Y.S. bir sokak ileride polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Esma Söğütçü’nün hayatını kaybettiği belirlendi. 3 çocuk annesi Esma Söğütçü'nün cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olay ilgili inceleme devam ediyor.