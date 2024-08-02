Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum İl Örgütü, Boğazkale İlçesi’nin Sarıçiçek Köyü’nde Muharrem ayı nedeniyle düzenlenen Aşure Günü’ne katıldı.

CHP heyeti ayrıca Boğazkale Kaymakamlığını ve Belediye Başkanlığını ziyaret ederek ilçenin sorunlarını ve çözüm önerilerini masaya yatırdı.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Boğazkale İlçe Başkanı Mehmet Kurtçu, Sungurlu İlçe Başkanı Ali Erayhan, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl Yöneticileri Uğur Eke, Burak Özten, İl Genel Meclis Üyesi Ümit Er, önceki dönem İl Genel Meclis Üyesi Yıldız Bek, Merkez İlçe Yöneticileri Mustafa Eker ve Hikmet Çakmak ile birlikte Boğazkale’nin Sarıçiçek Köyündü düzenlenen Aşure etkinliğine katıldı.

Köy halkı ile sohbet eden CHP’li yöneticiler, Muharrem ayında tutulan oruçların ve Aşure lokmasının Hak katında kabul olmasını temenni etti.

CHP heyeti, daha sonra Boğazkale Kaymakamı Emine Karataş Yıldız ile Boğazkale Belediye Başkanı Adem Özel’i ziyaret ederek ilçenin öncelikli sorunlarını ve yapılması gereken çalışmalarını görüştü.