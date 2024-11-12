Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve Milletvekili Mehmet Tahtasız beraberinde parti yöneticileri ile birlikte Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni ziyaret ederek esnafın yaşadığı sorunları ve çözüm önerilerini yetkili ağızlardan dinledi.

Sivil toplum kuruluşlarına ve meslek örgütlerini yönelik ziyaretlerini sürdüren CHP heyeti, şimdi de ÇESOB Başkanı Recep Gür ve esnaf odası başkanları ile bir araya geldi.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl ve Merkez İlçe yöneticileri ve belediye meclis üyeleri ile birlikte ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odası Başkanı Necmettin Uzun, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Taksiciler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek, Elektrikçiler ve Sıhhi Tesisatçılar Odası Başkanı Erol Bozkurt, Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı İbrahim Kurt’u ziyaret ederek esnaf ve sanatkarın yaşadığı sorunlara ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, “Esnafımızın sorunları aynı, dertleri ortak. Çözüm belli! Geçim yoksa seçim var!” dedi.

Üreticinin de, tüketicinin de ekonomik düzenden memnun olmadığını, toplumun tüm kesimlerinin gidişattan rahatsız olduğunu, geçim sıkıntısının ve işsizliğin had safhaya ulaştığını bildiren Solmaz, ülkenin artık bu hükümet tarafından yönetilemediğini, tek çaresinin erken seçim olduğunu söyledi.

Solmaz, esnaf temsilcilerinin kendilerine ilettiği sorunların takipçisi olacaklarını dile getirdi.