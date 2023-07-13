CHP Merkez İlçe Başkanlığı tarafından üye bazlı mahalle delege seçimleri 15 Temmuz Cumartesi günü başlıyor.

İLK DELEGE SEÇİMİ YAVRUTURNA’DA

Cumartesi günü 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Yavruturna Mahallesi 2. Mürsel Sokak No:10/A adresinde Yavruturna Mahallesi’ne kayıtlı üyeler tarafından 16 delegenin seçimi yapılacak.

16 Temmuz Pazar günü ise yine 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Kale Mahallesi’nde delege seçimlerine devam edilecek.

36 delegenin belirleneceği Kale Mahallesi delege seçimleri Sıla Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek.

23 Temmuz Pazar günü ise Bahçelievler Mahallesi’nde 95 delegenin belirlenmesi için üyeler sandık başına gidecek.

Delege seçimlerinde, mevcut Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz ve mevcut İl Başkanı Ümit Er tarafından ortaklaşa hazırlanan ‘mavi’ liste, eski İl Başkanlarından Cengiz Atlas ve arkadaş grubunun desteklediği ‘beyaz’ liste ve CHP tabanının tanınan isimlerinden Av. Dinçer Solmaz’ın çıkardığı ‘sarı’ liste yarışacak.

LİSTELERİN BAŞKAN ADAYLARI

Üye bazlı mahalle delege seçimlerinin tamamlanmasının ardından Ağustos ayı toplanacak Merkez İlçe Kongresi’nde başkanlık için yarışacak merkez ilçe başkan adayları da netleşti.

Edinilen bilgiye göre, mavi Listenin başkan adayı Merkez İlçe Başkan Yardımcısı Kayahan Boztepe olurken, beyaz liste ise önceki dönem İl Başkan Yardımcılarından meslektaşımız Güngör Atak’ı, sarı listenin başkan adayının ise il yöneticilerinden Av. Utku Ulaş Taşar olduğu öğrenildi.

TOKGÖZ: DİĞER MAHALLELERİN SEÇİMLERİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YAPILACAK

Diğer mahalle delege seçimlerinin de önümüzdeki günlerde Merkez İlçe Başkanlığı tarafından kamuoyuna duyurulacağını anlatan Ulaş Tokgöz, CHP’ye kayıtlı tüm mahalle üyelerine SMS atılarak bilgi vereceklerini aktardı.

Tokgöz, ayrıca seçilecek mahalle delegelerinin de parti içi demokrasinin bir gereği olarak il ve ilçe yönetim kademelerini belirleyeceklerini sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)