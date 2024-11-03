Türkiye'nin sorunlarına alternatif çözümler üretmesi beklenen ana muhalefet partisi CHP, kendi içinde koltuk çekişmeleriyle meşgul.

Parti içerisinde büyük güç savaşları başladı.

Bir tarafta Genel Başkan Özgür Özel, bir tarafta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, diğer tarafta ise önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu.

Uzun zamandır yaşanan çekişmeler artık daha açık bir şekilde dile getiriliyor.

Tartışmaların alevlenmesinin nedenlerinden biri de Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla tanınan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Özgür Özel'i parti toplantısında çok sert bir dille uyardı ve aralarında tartışma çıktı.

"YANINIZDAKİNE SORUN"

CHP'li Çakır, Genel Başkan Özgür Özel'in Esenyurt'ta topladığı kalabalığın cılız kaldığını savundu ve Özgür Özel'in yanında duran Ali Mahir Başarır'ı göstererek "Yanınızdakine sorun. Ben sizin Esenyurt'ta topladığını kalabalığın 2 katını toplarım." dedi.

DEM İLE YAKINLAŞMAYA TEPKİ

CHP'nin DEM ile yakınlaşmasını da eleştiren Hasan Ufuk Çakır, "29 Ekim'i kutlamayanları, bayrağımızı asmaya imtina etmeyenleri, Atatürk'ün kurduğu partinin otobüsünün üstüne çıkaramazsınız. CHP'nin DEM'e ihtiyacı yok. Helale haram katıyorsunuz. Ben Ahmet Özer'i Mersin'den tanırım. Bana ötesini sormayın." dedi.

EKREM İMAMOĞLU RAHATSIZLIĞI

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasıyla birlikte başlayan süreçte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı açıklamalar da CHP Genel Merkezi'nde rahatsızlığa neden oldu.

Konuyla ilgili uyarıları yapan isim CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır oldu.

CHP'li Başarır, Ekrem İmamoğlu'nun 'genel başkan gibi' konuşmaya başladığından rahatsız olduğunu dile getirdi.

Parti içerisinde bazı milletvekillerinin de Ekrem İmamoğlu'nun sadece bir belediye başkanı olduğunu unutmaması gerektiğini düşünüyor.

CHP ÜÇE BÖLÜNDÜ

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında bu çekişme yaşanırken Mansur Yavaş da boş durmuyor.

Ancak Yavaş'ın net bir şekilde öne çıkamıyor oluşu, liderlik kumaşının olup olmadığını tartışmaya açıyor.