Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile akşam yemeğinde bir araya geldi. İkili CHP'deki kurultay süreci başta olmak üzere gündeme dair fikir alışverişinde bulundu.

SOYER: NEREDE İHTİYAÇ OLURSA ORADA OLACAĞIM

Barış Yarkadaş'a görüşmeyle ilgili detayları aktaran Tunç Soyer, "Çok verimli bir konuşma oldu, partiden çok Türkiye'yi konuştuk. Bu ülkenin aydınlık geleceğine inanmış ve bunun için hiç durmaksızın çalışmış bir insan olarak mücadeleye devam edeceğim. Elbette Genel Başkanlık da bu mücadelenin verileceği en önemli görevlerden biridir ve ben dillendirmeden bu göreve layık görülmek büyük bir gururdur. Bu süreçte, nerede ihtiyaç varsa orada olacağım" dedi.

"SON NEFESİME KADAR SÜRDÜRECEĞİM"

Açıklamasının devamında siyaseti son nefesine kadar sürdüreceğini ifade eden Soyer, "Hayatı iyileştirme sanatı olarak gördüğüm siyaseti, bedeli ne olursa olsun, son nefesime kadar sürdüreceğim ve bu inancı paylaşanlarla birlikte çalışmaya ve siyaset üretmeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU DA VAZGEÇMEDİ

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dün verdiği bir röportajda "Ben parlamentoya girdiğimde genel başkan olma düşüncem yoktu. Delegeler istediği için oldum. Delegeler 'Gelmen lazım arkadaş' diyerek görev verirlerse o zaman düşünürüm. Genel başkanlığın sorumluluğu fazladır, kolay değildir. Genel başkan tartışmalarının dışında kalmak istiyorum. Partinin delegeleri vardır. Parti kendi geleceğini belirleyecektir" ifadelerini kullanmıştı.