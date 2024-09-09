Cumhuriyet Halk Partisi(CHP)’nin 101. kuruluş yıl dönümü nedeniyle çelek sunma töreni gerçekleştirildi.

Törene, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör ve teşkilat mensupları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan tören konuşmalarla devam etti.

Törendeki konuşmasında “erken seçim” vurgusu yapan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi: “Bugün İzmirimiz’in de düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yıldönümü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ‘Benim iki büyük eserim var’ demiştir. ‘Birisi Türkiye Cumhuriyeti, diğeri Cumhuriyet Halk Partisi.’ Kuruluşun ve kurtuluşun partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ilelebet yaşayacaktır. Bu halkın her zaman önderliğini yapacaktır. Halkın umudu olan Cumhuriyet Halk Partisi inşallah en yakın zamanda iktidar olacak. Biz ‘hemen seçim’ diyoruz çünkü öğrencilerimiz, atanamayan gençlerimiz, ürettiğinin karşılığını alamayan çiftçimiz perişan halde.”

Tahtasız’dan sonra konuşan CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz da CHP’nin Türkiye’ni en köklü partisi olduğunu ifade ederek, “Bu gurur hepimizindir.21. yüzyılın 2.çeyreğine başlayacağımız bu günlerde adalet vurgusuyla kimseyi ötekileştirmeden, kurucu parti olmanın vakarıyla başladığımız yeni demokrasi mücadelesi; meyvelerini son yerel seçimde vermiş ve güzel ülkemizde halkımız Cumhuriyet Halk Partisi’ni Türkiye’nin 1.partisi yapmıştır. Türkiye ittifakı, yere düşen ekmeği düştüğü yerden kaldırıp, başının üzerine koyanların ittifakıdır. Bugün ekmek yine yere düşmüştür ve o ekmeği yine kaldırmak hepimizin görevidir. Başta ilk Genel başkanımız Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Altı oku yüreğinin üzerinde gururla taşıyıp bugünlere getiren tüm şanlı geçmişimizi, parti büyüklerimizi şükran, saygı ve minnet duygularıyla anıyoruz.” dedi.

Tören hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.