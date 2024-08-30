Cumhuriyet Halk Partisi Çorum il Örgütü, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. Yıldönümünde Atatürk’ün huzuruna çıktı.

Çorum Valiliği ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen resmi törene katılan CHP’liler, tören sonunda Anıt’a çelenk sundu.

Törene; CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanı Kıvanç Azman, 22. Dönem CHP Çorum Milletvekili Av. Feridun Ayvazoğlu, İl Genel Meclisi Üyeleri, Belediye Meclisi Üyeleri, milletvekili ve belediye başkan adayları, İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile bazı partililer katıldı.

İl Başkanı Dinçer Solmaz, gençlerle birlikte Anıt’a çelenk sunduktan sonra katılımcılara seslenerek 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı.

CHP’liler daha sonra Anıt önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.