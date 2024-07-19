Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları, Muharrem ayı nedeniyle aşure dağıtımı yaptı.

Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleşen etkinliğe CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri, İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, Kadın Kolları üyeleri ve bazı partililerin yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Aşure duasının ardından hazırlanan aşurelerin dağıtımı yapıldı.

Etkinlikte konuşan İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, “Muharrem ayı, İslam tarihinde ve kültürümüzde büyük bir öneme sahiptir. Bu ay sadece hicri yılın başlangıcı değil, aynı zamanda manevi derinliği olan ve ibadetlerle dolu bir aydır. İnancımızda Muharrem ayının, özellikle de Kerbela şehitlerimizin anılması büyük bir önem taşır. Kerbela ve Muharrem ayı hüzün ve umudun bir arada olduğu aydır. Bu ayda, Hz. Hüseyin ve yoldaşları için tutulan yas ve oruç: adalet, doğruluk ve mazlumların yanında olma bilincini diri tutar. Hz. Hüseyin'in yası ayrım yapmadan bütün Müslümanları bir araya getirir. Tutulan oruçlar zulme karşı duruşun, mazlumlarım hakkını savunmanın ve hak yolunda mücadele etmenin bir sembolüdür” dedi.