CHP Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz ve beraberindeki parti yöneticileri, Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin ve yönetimine hayırlı olsun, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar’a da nezaket ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde tek liste ile gidilen Mecitözü İlçe Kongresinde mevcut başkan Ahmet Bilgin güven tazeleyerek yeniden göreve seçilmişti.

İlçe yönetiminde ise; Mehmet Akbaş, Muharrem Altay, Bayram Aydın, Serdar Çelen, Ali İhsan Elma, Bekir Gümüş, Ertan Öner, Mustafa Özcan, Çağatay Özen ve Baki Palabıyık görev almıştı.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, beraberinde önceki dönem Milletvekili Av. Feridun Ayvazoğlu, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç ve parti yöneticileri ile birlikte Ahmet Bilgin ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret sırasında parti çalışmaları ve kongre süreci ile yerel gündem ele alındı.

İl Başkanı Solmaz, Başkan Bilgin ve yönetimine görevlerinde başarılar dileyerek birlik ve beraberlik içerisinde partiyi iktidara getirmek için gece-gündüz çalışacaklarını vurguladı.

MECİTÖZÜ BELEDİYESİNE ZİYARET

CHP’li yöneticiler ayrıca Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar’a da nezaket ziyaretinde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı, sorun ve taleplerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Belediye Başkanı Aylar ve İlçe Başkanı Bilgin, ziyaretlerinden dolayı İl Başkanı Solmaz ve beraberindekilere teşekkür etti.