CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz, dün Osmancık Caddesi’nde meydana gelen doğalgaz patlaması ile ilgili açıklamalarda bulunarak, patlamadan etkilenen vatandaşların ve esnafların mağduriyetinin giderilmesi için bir an önce çalışmaların başlatılması gerektiğini söyledi.

Bugün partililerle birlikte patlamanın olduğu yerde incelemelerde bulunduklarını belirten Solmaz, bölgedeki vatandaşlarla ve esnafla sohbet ettiklerini, bölgede yapılacak çalışmalarla ilgili bir belirsizlik olduğunu ve halkın ne yapacağını bilemez durumda olduğunu aktardı.

Yetkililerin bölgede yapılacak çalışmalarla ilgili bir kamuoyu açıklaması yapması gerektiğini dile getiren Solmaz;

“Olay vahameti hepimizi sarstı. Bugün orada görüştüğümüz zarar gören vatandaşlarımız bizlere özellikle söyledikleri husus, dünden beri daha bu süreç içerisinde bir sorunla ilgili yapılacaklar ve oradaki mağduriyetin ne şekilde gerçekleşeceğinin hala bir belirsizlik ortamı içerisinde kalmış olması. Orada vatandaşlarımız devlet yetkililerinden şunu özellikle bekliyorlar. Zararın tazmini ve onarılması hususu kadar, ne zaman tekrardan bu sürecin ne kadar süreceği konusunda net ve en kısa zaman içerisinde bir aydınlanma ihtiyacı ve bunun daha büyük mağduriyet yarattığı konusunda ciddi anlamda ortamda bir kaos, bir moral çöküntüsü ve bir belirsizliğin getirmiş olduğu korku ve geleceğe yönelik bir sıkıntı söz konusu. İnsanlar evlerine giremiyor. Binaların tadilatının ne şekilde ve ne zaman yapılacağı henüz belirlenemiyor. Esnafımız dükkanlarını içerisine giremediği gibi, malzemelerini de oradan çıkartmak için herhangi bir adım atamıyor. Sigorta birimlerini yatırmak durumundalar. Dükkan paralarını, kiralarını yatırmak durumundalar ama dükkanlarına tadilatının ve ne şekilde içeriye gireceği konusundaki belirsizlikten dolayı da müthiş derecede bir mağduriyet içerisindeler. Hakeza, evlerin içerisine de girilemediğinden böyle bir yasaklananın varlığı güvenlik tedbiri nedeniyle varlığından dolayı da birçok vatandaşımız barınma ihtiyaçlarının ne şekilde çözüleceği konusunda da ciddi anlamda bir sıkıntı var. Önümüz kış çocuklarımız okula gidiyor. Şimdi geçici olarak birkaç barınma ihtiyacımızla geçici çözüyoruz. Ama ilerleyen dönemde bu barınma sorunlarımız nasıl çözüleceği konusunda yetkililer tarafından en ufak bir bilgilendirme yapılmadığı için de ciddi anlamda mağduriyet içerisindeyiz diyorlar. Yani ortadaki özellikle bu belirsizliğin orayla ilgili bir çalışmanın ne zaman ve ne kadar süre içerisinde yapılacağı ile ilgili kamuoyuna açıklanması gerekiyor. Şuan tespit edebildiğimiz kadarıyla 30-40 civarında işyeri zarar görmüş. CHP İl Başkanlığı olarak yetkililerimizden bu konuda yapılan çalışmalar hakkında bölgedeki vatandaşlarımızın aydınlatılması gerekiyor. Halkın sorunlarının dile getirilmesi hususunda her zaman onların yanındayız ve sesi olmaya devam edeceğiz. Sorunları çözülünceye kadar ve vatandaşlarımız evlerine ve işyerlerinin başına tekrar dönene kadar her zaman yanlarındayız.” ifadelerini kullandı