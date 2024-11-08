Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Çorum’da düzenlenen Ceviz Türkiye Fuarı’na katılarak ceviz üreticilerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Elka Fuarcılık Limited Şirketi tarafından 4.kez düzenlenen Ceviz Türkiye Fuarı (1. Çorum Ceviz Yetiştiriciliği Teknolojileri, Tarım Alet ve Ekipmanları Fuarı), 7-10 Kasım 2024 tarihleri arasında, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar ve Sergi Kompleksi'nde gerçekleşecek. Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ile Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği tarafından desteklenmekte olan fuar, bu yıl Çorum’da ilk kez kapılarını üreticileri ve ilgililere açtı.

Üreticilere yönelik olarak düzenlenen bilgilendirme toplantısına katılan CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, burada ceviz yetiştiricileri ile görüşerek sorun ve talepleri hakkında bilgi aldı.

CHP İl Saymanı Ali Özgür, İl Başkan Yardımcısı Ali Çan, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, İl Genel Meclis Üyeleri Veli Uysal, Yusuf Sapancı, Ömer Boyraz, Dursun Uzunca, Osman Güllü, Ahmet Çiftlik ile birlikte 1. Çorum Ceviz Yetiştiriciliği Teknolojileri, Tarım Alet ve Ekipmanları Fuarını ziyaret eden Dinçer Solmaz, böyle bir fuarın düzenlenmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, organizasyon yetkililerine teşekkür etti.

Oğuzlar cevizinin Türkiye’de bir marka haline geldiğini, tüketimin büyük bir ihtiyacına cevap veren Oğuzlar’da üreticilerin birtakım sorunlarla karşı karşıla bulunduğunu ifade eden Solmaz, sorunların çözümü noktasında ellerinden gelen çabayı göstereceklerini kaydetti.

Ceviz yetiştiriciliği alanında her türlü ürün, hizmet ve teknolojinin yanı sıra, tarımın her alanından traktör, tarım alet ve ekipmanların sergileneceği fuar süresince, çeşitli eğitim ve toplantıları gerçekleştirilerek, sektördeki son gelişmeler, haberler ve teknolojilerin, profesyonel akademisyen ve önde gelen sektör yetkilileri tarafından ilgililere aktarılması sağlanacak.