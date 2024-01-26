CHP'nin Parti Meclisi (PM), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için kalan adayları belirlemek üzere bugün saat 18.00'de toplanacak.
Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılacak toplantıda Çorum'un da bulunduğu illerin adayları belli olacak.
Çorum'da CHP'den Çorum Belediye Başkanlığı için 5 kişi başvuru yapmış, yarışa sonradan mimar Levent Çöphüseyinoğlu ve iş kadını Sermin Kaleli'de dahil edilmişti.
Edinilen bilgiye göre, CHP İl Yönetiminin mimar Levent Çöphüseyinoğlu'nu, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın ise iş kadını Semrin Kaleli'yi desteklediği öğrenildi.
CHP'deki düğüm bu akşam PM toplantısının ardından çözülecek.