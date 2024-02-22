Gezi Parkı davasında yer alan TİP'li Can Atalay'ın geçtiğimiz günlerde milletvekilliği düşürülmüştü. TBMM Genel Kurulu'nda alınan kararın ardından Meclis'te gerginlik çıkmıştı. Bu karar tepki gösteren partilerin arasında CHP de vardı.

Kararın ardından harekete geçen CHP, Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin ‘yok hükmünde’ olduğunun tespiti ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuruda bulundu.

CHP'nin başvuruna ilişkin AYM, kararını duyurdu. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iki başvuruda da karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.

KARARIN GEREKÇESİ DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Yüksek Mahkemenin kararını oy çokluğuyla aldığı öğrenildi. Kararın gerekçesi daha sonra yapılacak. TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliği, TBMM Genel Kurulunda 30 Ocak'ta düşürülmüştü.