Saadet Partisi Çorum Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık, sanayicinin nitelikli ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere iş garantili meslek edindirme kursları açacaklarını söyledi.

31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Faruk Cıdık, son iki gününü Aşağı Sanayi esnafına ayırdı.

Nitelikli ara eleman eksikliğinin çok önemli bir sorun olduğuna dikkat çeken Saadet'li Cıdık, "Bu eksikliği giderebilmek için iş garantili meslek edindirme kursları açacağız. Bunlar, sadece sertifika vermek için yapılan kurslardan olmayacak. Sanayicimizin ihtiyaç duyduğu alanlarda açılacak bu kurslarda, gençlerimiz işinin ehli usta öğreticiler tarafından yetiştirilecek.

Böylece hem işsiz gençlerimiz çalışma hayatına kazandırılırken, hem de sanayicilerimizin kalifiye ara eleman ihtiyacı giderilmiş olacak." diye konuştu.