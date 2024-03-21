İskilip’te Tarım ve Orman Bakanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü “Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Suluğu Projesi”ni hayata geçirdi.

Çiftçilerin katkısı ile hayvancılığın geliştirilmesi, hayvanların temiz suya ulaşımının sürekliliğinin sağlanması ve bu şekilde verimin arttırılması amacıyla uygulanan proje kapsamında alınan hayvan sulukları yapılan törenle çiftçilere dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen törene İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, İlçe Müdürlüğü personeli ve çiftçiler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin, Çorum’daki hayvan varlığından ve bunun önemli bir kısmının İskilip’te bulunduğundan bahsetti.

İlçedeki hayvan varlığının çokluğu nedeniyle “ne kadar su o kadar verim” sloganı ile toplam maliyeti 174 bin 585 TL olan “Büyükbaş Hayvan Suluğu Projesi” ve “oğlan güder gelin sağarsa koyun koyundur, el güder el sağarsa koyun oyundur” sloganı ile de toplam maliyeti 119 bin 10 TL olan “Küçükbaş Hayvan Suluğu Projesi”nin hazırlandığını kaydeden Hayrullah Göktekin, “Projeler kapsamında Büyükbaş Hayvan Suluğu Projesi için 57 üreticimize 500 adet şamandıralı suluk ve gerekli donanım desteği ile Küçükbaş Hayvan Suluğu Projesi için 28 üreticimize 30 adet suluk ve gerekli donanım sağlanmıştır. Çiftçilerimizin talepleri doğrultusunda tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla Devletimizin teşvikleri devam edecek” dedi.

Tören hak sahibi çiftçilere suluklarının teslim edilmesi ile sona erdi. (Haber Merkezi)