Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, üreticileri Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları için 31 Aralık 2024 tarihine kadar kayıtlarını güncellemeleri konusunda uyardı.

Çiftçilerin mağduriyet yaşamaları için Cumartesi günleri de oda olarak Tarım İl Müdürlüğü’nün ek binasının alt katında hizmet verdiklerini ifade eden Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, “Tarımsal desteklerden faydalanabilmeleri ve mağduriyet yaşamamaları ÇKS kayıtlarını yaptırmalarını önemle rica olunur. Tüm çiftçilerimize duyurulur” dedi.