Geçtiğimiz Temmuz ayında Çorum’da meydana gelen sel ve dolunun ardından il merkezi ve ilçelerde toplam 120 köyde çiftçilerin hasat etmediği ürünler zarar görmüştü.

Eylül ayında AK Parti Çorum Milletvekilleri tarafından yapılan açıklamada Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilerin zararlarına karşılık 20 milyon TL ödenek çıkarıldığı açıklanmıştı.

Ödeneğin çıkarılmasının üzerinden 2.5 ay geçmesine rağmen çiftçilerin zararları halen karşılanmadı, paraları ödenmedi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, TBMM’de yaptığı konuşmada çiftçilerin zararlarının neden karşılanmadığını sorarak, “Çiftçilerin zararlarına karşılık gönderildiği söylenen 20 milyon liralık ödenek ne oldu? Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü bu paraları faize mi yatırdı da çiftçinin parasını ödemiyor” dedi.

Çiftlerin ekim zamanından önce ödemeleri beklediğini ödemeler gelmeyince borç, harç ekim yaptığını hatırlatan Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“Temmuz ayında Türkiye'de yaşanan dolu ve sel afatında bizzat gezdiğim Yozgat köyleri ve Çorum il merkezimizdeki köyler ile Alaca, Boğazkale, Kargı, Sungurlu, Ortaköy, Osmancık, Dodurga, Mecitözü, Laçin, Bayat, Oğuzlar, Boğazkale, İskilip, Uğurludağ ilçelerimiz olmak üzere toplam 120 köyümüzde dolu ve selden etkili, ekili araziler zarar gördü. Hasat edilmemiş hububat alanlarında soğan, pancar, ayçiçeği, mısır, nohut gibi ürünler, sebze ve meyve bahçelerinde ve seralarda büyük ölçüde zarar geldi. Köylerimizin sorununu Türkiye Büyük Millet Meclisinde gündeme getirdik, araştırma önergesi verdik ve tarım sigortası olmayan ekili araziler için de destek çıktı ve 13 Eylül tarihinde AKP Çorum Milletvekilleri dolu ve selden zarar gören çiftçilere 20 milyon TL ödenek ayrıldığı müjdesini verdi. Üzerinden iki buçuk ay geçti ve bu para dağıtılmadı, çiftçilerimizin zararı karşılanmadı. İktidara güvenen çiftçi bir kez daha aldatıldı; parayı alamadı, borç harç yeniden ekim yaptı. Müjde olarak duyurulan bu 20 milyon TL çiftçilerimize neden ekim dikim zamanında dağıtılmıyor. Bu iktidar faizi çok seviyor?