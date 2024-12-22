Palandöken'de düzenlenen Sultan Sekisi bölgesinde antrenmana çıkan Judo Genç Milli Takımı Sporcuları'ndan dördü düşen çığın altında kaldı. Gerçekleşen felakette sporculardan 3’ü yaralı olarak kurtulurken, Emre Yazgan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İKİZ KARDEŞİ TABUTUN BAŞINDAN AYRILMADI

Emre Yazgan ailesi Gebze Sultan Orhan Mahallesi, 1156/3 sokakta bulunan evinde taziyeleri kabul etti. Baba Fatih Yazgan ile anne Gülcan Yazgan güçlükle ayakta durdu. Genç sporcunun cenazesi bugün Gebze İlyasbey Camii’nde kılınan namazın ardından memleketi Trabzon’a nakil edildi. Cenazeye Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile protokol üyeleri ve sevenleri katıldı.