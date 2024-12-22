Kendisine küfreden babasını 6 yerinden bıçakladı Kendisine küfreden babasını 6 yerinden bıçakladı

Palandöken'de düzenlenen Sultan Sekisi bölgesinde antrenmana çıkan Judo Genç Milli Takımı Sporcuları'ndan dördü düşen çığın altında kaldı. Gerçekleşen felakette sporculardan 3’ü yaralı olarak kurtulurken,  Emre Yazgan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Çığ altında kalan milli judocunun ikizi yürek yaktı! Tabutun başından bir an olsun ayrılmadı - 1. Resim

İKİZ KARDEŞİ TABUTUN BAŞINDAN AYRILMADI

Emre Yazgan ailesi Gebze Sultan Orhan Mahallesi, 1156/3 sokakta bulunan evinde taziyeleri kabul etti. Baba Fatih Yazgan ile anne Gülcan Yazgan güçlükle ayakta durdu. Genç sporcunun cenazesi bugün Gebze İlyasbey Camii’nde kılınan namazın ardından memleketi Trabzon’a nakil edildi. Cenazeye Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile protokol üyeleri ve sevenleri katıldı.Çığ altında kalan milli judocunun ikizi yürek yaktı! Tabutun başından bir an olsun ayrılmadı - 2. ResimÇığ altında kalan milli judocunun ikizi yürek yaktı! Tabutun başından bir an olsun ayrılmadı - 3. Resim

Editör: İhlas Haber Ajansı