Çorum’un tanınmış simalarından İnşaat Mühendisi Günay Çimen, kızını evlendirdi.

CHP geçmiş dönem Belediye Meclisi Üyesi ve 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP Belediye Başkan Aday Adaylarından İnşaat Mühendisi Günay Çimen ve Ayşegül Çimen'in kızları Ayça Deniz Çimen, AliCan Durukan ile hayatını birleştirdi.

13 Eylül Cuma akşamı saat 19.00'da Ankara- Gölbaşı Wahal Wedding Düğün Salonu'nda düzenlenen mütevazi düğün töreninde CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Er, gelin ve damadın ailesi, yakınları ve davetliler hazır bulundu.