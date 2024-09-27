Çorum'da görev yapan kamu personellerine, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) eğitimi verildi.

Anayasa tarafından güvence altına alınan dilekçe ve bilgi edinme haklarının kullanımını kolaylaştırmak için oluşturulan ve dünyanın en büyük kamuoyu iletişim platformu olan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile ilgili iş ve işlemlerin doğru, etkin ve verimli bir şekilde yürütümü amacıyla il genelinde görev yapan CİMER onay yetkili ve CİMER kullanıcı kamu görevlilerine yönelik Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) eğitim ve bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Devlet Tiyatrosu Salonu'nda düzenlenen programa, Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı, İletişim Başkanlığı Kamusal Halkla İlişkiler Koordinatörü Ahmet Reha Kayaoğlu, Açık Kapı Şube Müdürü Şükran Kocaer, Cumhurbaşkanlığı CİMER eğitim uzmanları, kamu kurum ve kuruluşlarının CİMER kullanıcı personelleri katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı yaptığı açılış konuşmasında eğitim hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Sonrasında ise CİMER eğitim uzmanları Ahmet Reha Kayaoğlu, Mustafa Tolga Karaoğlu ve İlker Mutlu, katılımcılara 'CİMER'sunumu yaptı. Eğitim semineri, soru-cevap bölümü ile sona erdi.