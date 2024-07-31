İl Spor Merkezlerinde son yılların gözde sporu Cimnastik bu yılda velilerin büyük ilgi gösterdiği bir branş oldu.

Haziran ayında okulların tatil olması ile başlayan cimnastik çalışmalarında 408 sporcu yedi antrenör gözetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

Bu yıl cimnastik çalışmaları tesislerin artması ile birlikte daha geniş kesimlere ulaşmayı başardı. Cimnastik çalışmaları Tevfik Kış Spor Salonu, Bahçelievler İlkokulu Salonu, Hürriyet İlköğretim Okulu salonu, Yeni Şehir Stadyumu içindeki salon ve Yeni Spor Salonunda kurulan modern cimnastik salonunda çalışmalar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yetkili yedi antrenörünün gözetiminde devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bu yıl uygulamaya konulan bir programla sporcular velileri tüm programlar e devlet üzerinden ulusal spor projeleri modülü üzerinden görebiliyorlar.

Yeni Spor Salonu’nda kurulan ve Çorum’u tüm aletleri içinde bulunduran ilk cimnastik salonunda çalışmalarını Antrenörler Elif Turhan Kekeç ve Kübra Yılmaz yönetiminde sürdüren minik judocular hem spor yapıp sağlıklı vücuda kavuşuyor hem de bu spor dalında yarışmacı sporcu olmayı amaçlıyorlar.

Cimnastik antrenörleri Kekeç ve Yılmaz, buspor dalının çocukların üzerindeki etkilerinin artık herkes tarafından kabul edildiği belirterek her branştaki çocuğun cimnastik yapmasının gelişimi adına son derece önemli olduğunu söylediler.

Cimnastik’in çocuklarda kısa sürede çabukluk, denge, sinir, kas ve koordinassyon gelişimine kuvvet kontrolü ve vücudunu bilinçli kullanmayı sağladığını belirten antrenörler denge problemi yaşaşan çocuklar için oldukça yararlı olduğunu belirttiler.

Antrenörler velilerden çocuklarını mutlaka spora yönlendirmelerini isterken ‘İlimizde artık cimnastik yapmak için her mahallede bir salon bulunmaktadır. Bu salonlarda yetkili antrenörler gözetiminde çalışmalar yıl boyunca yapılıyor.

Küçük yaş grubunda çocuklar eğitim aldığı kişileri rol model olarak alacağı için antrenörler konusunda dikkatli davranılmalı, Çocuklarımızı düzenli antrenman yapmasını teşvik edelim. Antrenman süreyeri ve sıklığı konusunda dengeli bir yaklaşım benimsenmeli. Sağlıklı bir yaşam için doğru beslenme ve yeterli su içme alışkanlıkları teşvik edilmeli’ dedi.