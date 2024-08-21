Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphanesi Müdürlüğü ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde çini eserler sergisi, düzenlenen törenle açıldı.

Açılışta konuşan Hasan Paşa Yazma Eser Kütüphane Müdür Vekili Esma Takcı, kütüphanede 4 bin 288 adet el yazması eser ile 9 bin 832 adet nadir matbu eserin bulunduğunu açıkladı.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Çorum Hasanpaşa Yazma Eser Kütüphanesi'nde bulunan 8 adet el yazması eser ve 5 adet tıpkı basım eserin sergileneceğini dile getiren Takcı, “Tıpkı basım eserlerden biri dünyada tek nüshası bulunan Dîvânu Lügati't-Türk'ün tıpkı basımı, hattatların piri Şeyh Hamdullah'ın hattı Mushaf-ı Şerifi, Mevlana'nın Mesnevisi'nin Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesinde bulunan en eski nüshalardan birinin tıpkı basımı, bir diğeri Sahih-i Buhari'nin en eski nüshalarından biri, son tıpkı basım ise Külliyât-ı Nevâyî'dir. Yazmalar içerisinde bünyemizdeki en eski tarihli Hicri 519 (Miladi 1125) Hariri'nin Makamat'ı ile birlikte dünyada sadece 3 nüshası bulunan Divan-ı Nizari ve Çorum Müftüsü Ahmet Feyzi'nin hattıyla yazışmış eserde yer almaktadır” dedi.

Halk Eğitim Merkezi koordinesinde kütüphanede 8 Kasım 2023 tarihinden bu yana devam eden çini kursuna katılan 13 kursiyerin yapmış oldukları çini eserlerin bugünden itibaren sergileneceğini ifade eden Takcı, serginin 29 Ağustos'a kadar açık kalacağını, sanatseverlerin kütüphaneyi ziyaret ederek sergiyi gezebileceklerini söyledi.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise Hasanpaşa Yazma Eserler Kütüphanesi'nde bulunan eserlerin köklü tarihimizin ve asırlarca farklı coğrafyalarda hüküm süren medeniyetimizin göstergeleri olduğunu belirterek, “Medeniyet anlayışımızda ilim, altından kıymetli, kılıçtan daha keskindir. El yazması eserlerimiz en önemli kültür varlıklarımız” dedi.

Türkiye'nin kültür ve sanat eserleri ile vakıf eserleri bakımından çok zengin bir ülke olduğunu ve bugüne kadar gelen eserleri, gelecek nesillere ulaştırmayı amaçladıklarını aktaran Vali Dağlı, “Bizim geleneğimiz ve inancımızda ilme, kitaplara ve bilim insanlarına daima büyük önem verilmiştir. Ecdadımız tarih boyunca yaşadıkları şehirleri kütüphaneler ve medreselerle donatmıştır. Bu köklü medeniyetin mirasçısı olan ülkemizde de son yıllarda Cumhurbaşkanımız öncülüğünde kültür alanında da önemli bir dönüşüm gerçekleşmiştir. Ülkemizin dört bir yanındaki illerimizde ve ilçelerimizde çağın gereklerine uygun, içinde bilişim sistemlerinin yer aldığı, her yaştan insanımızın vakit geçirebileceği niteliklerde kütüphaneler inşa edilmiştir. Tarihi ve kültürel mirasımıza sahip çıkmayı ecdadımıza karşı sorumluluğumuzun bir gereği olarak görüyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından çini sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergiyi gezen Vali Dağlı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Osman Keser ve davetliler eserler hakkında bilgi aldı.